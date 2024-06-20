Infinix تعتزم إطلاق الكمبيوتر المحمول «ZeroBook Ultra AI».. اعرف الموعد

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جدة - نرمين السيد - جهاز ZeroBook Ultra AI من إنفينيكس
وقالت الشركة أن جهاز "ZeroBook Ultra" سيحتوي على إمكانيات "Gen AI" و"Intel AI Boost".
معلومات عن Infinix ZeroBook Ultra
وكشفت "Infinix" أيضًا عددًا من الميزات لجهاز "ZeroBook Ultra PC"، حيث قالت إن الجهاز سيكون مزودًا بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت "SSD" وذاكرة الوصول العشوائي "DDR5" بسعة 32 جيجابايت ومعالج "Intel Core Ultra" المبني على "Intel Meteor Lake".
يستخدم "Intel Meteor Late" أول وحدة "NPU" مدمجة من "Intel" تسمى "Intel AI Boost"، ووحدة معالجة الرسومات "Intel ARC" مع "Ray Tracing" و"XE SS Frame Acceleration".
بالإضافة إلى ذلك، أكدت "إنفينيكس" أن جهاز "ZeroBook Ultra" سيحتوي على شاشة "FHD" مقاس 15.6 بوصة مع نطاق ألوان "sRGB" بنسبة 100%، وأن الشاشة ستحتوي على مكبرات صوت رباعية ومعالجة صوت "DTS"، بالإضافة إلى كاميرا ويب "FHD AI" ومجموعة ميكروفون مزدوج، كما سيتم تزويد الجهاز بالطاقة بواسطة بطارية بقوة 70 وات في الساعة وشاحن بقوة 100 وات.
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