كيفية الحفاظ على اللحوم المتبقية من العيد

جدة - نرمين السيد - بعد انتهاء أيام عيد الأضحى، يحرص الأفراد على تخزين اللحوم المتبقية في الفريرز لحمايتها من التلف.





لحوم عيد الأضحى

ويتسائل البعض حول تأثير التجميد على اللحوم المتبقية من أيام العيد، وهل تؤثر سلبا عليها وتجعلها تفقد قيمتها الغذائية أم لا؟.

وأوضح الخبراء أن تخزين اللحوم في الفريرز لا يؤثر سلبا على قيمتها الغذائية، ولكن يجب الانتباه إلى بعض الخطوات منها:

شروط مهمة

-أن تكون طازجة عالية الجودة.

-تقطيعها إلى قطع صغيرة.

-لف اللحم بإحكام بغلاف بلاستيكي.

-التخلص من الدهون الزائدة الموجودة باللحم.

وأشار الخبراء إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالشروط السابقة، يؤثر سلبا على صحة اللحم ويصبح بيئة جذابة لنمو البكتيريا، وهنا تفقد قيمتها الغذائية وجودتها.

فترة صلاحية اللحوم

وأوضح الخبراء أنه من الممكن تجميد اللحوم لفترة تتراوح من 4 إلى 12 شهرا، ولكن يتوقف الأمر على نوع اللحم.

طريقة تخزين اللحوم

وهناك بعض الطرق التي يمكن الاستعانة بها للحفاظ على اللحوم وحمايتها من التلف، ومنها:

-غسل اليدين جيدا قبل لمس اللحم، وذلك لمنع انتشار البكتيريا.

-عدم ترك اللحوم خارج الثلاجة، لأن درجة حرارة الغرفة تتسبب في تكاثر الميكروبات على سطحها، مما تؤدي إلى تعفنها.

-الاستعانة بأوعية محكمة الغلق ووضعها على الرف السفلي في الثلاجة، لتجنب تسرب السوائل منها.

-تقطيع اللحوم قبل تخزينها ووضعها في أكياس بلاستيكية ووضعها في الفريزر، لأن خروج كمية كبيرة منها تتسبب في إذابة الثلج وإعادة تخزينها مما يجعلها بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

-تجنب فتح الثلاجة باستمرار، وخصوصا في الأيام الحارة.

-تنظيف الثلاجة باستمرار، لتجنب الروائح الكريهة.

-استخدام الطعام المخزن في الثلاجة بشكل فوري، وتجنب الانتظار إلى الحد الأقصى لمدة التخزين.