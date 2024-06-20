- 1/2
- 2/2
طلاب الثانوية العامة
ويسعى طلاب الثانوية العامة للتخلص من الشعور بالكسل والخمول بعد إجازة عيد الأضحى، للقدرة على التركيز واستئناف الامتحانات.
وحرص الخبراء على تقديم عدد من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة لاستعادة التركيز بعد الإجازة، ومنها:
التركيز وقت الامتحانات
-وضع خطة:
تعد من أولى الخطوات التي يجب الاهتمام بها لاستعادة التركيز وقت الامتحانات، وجعلها تضمن عدد من الدروس الواجب مراجعتها بالإضافة إلى تحديد أوقات للاسترخاء لتجديد الطاقة واستعادة التركيز وقت المذاكرة.
-الدخول في أجواء الامتحانات:
نصح الخبراء خلال الفترة الحالية بمراجعة المادة الدراسية المقبلة، للشعور بأجواء الامتحانات ومراجعة الدورس لتخفيف الشعور بالتوتر والقلق.
-مكافئة النفس:
على الطالب تشجيع نفسه باستمرار من خلال مكافئة نفسه عند النجاح في المراجعة وذلك من خلال تناول عصير مفضل أو قطعة شوكولاتة.
-تهيئة البيئة المحيطة:
يجب على الأهل تهيئة البيئة المناسبة للمذاكرة لمراجعة الدروس جيدا، وذلك من خلال توفير مكان هادئ وتجنب عوامل التشتيت مثل التليفزيون أو الكمبيوتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لاستعادة التركيز بعد إجازة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.