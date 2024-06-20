لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لاستعادة التركيز بعد إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - يشعر طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء إجازة العيد بالكسل والخمول، بالرغم من حاجتهم لاستعادة تركيزهم لاستئناف الامتحانات الأسبوع المقبل.





طلاب الثانوية العامة

ويسعى طلاب الثانوية العامة للتخلص من الشعور بالكسل والخمول بعد إجازة عيد الأضحى، للقدرة على التركيز واستئناف الامتحانات.

وحرص الخبراء على تقديم عدد من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة لاستعادة التركيز بعد الإجازة، ومنها:

التركيز وقت الامتحانات

-وضع خطة:

تعد من أولى الخطوات التي يجب الاهتمام بها لاستعادة التركيز وقت الامتحانات، وجعلها تضمن عدد من الدروس الواجب مراجعتها بالإضافة إلى تحديد أوقات للاسترخاء لتجديد الطاقة واستعادة التركيز وقت المذاكرة.

-الدخول في أجواء الامتحانات:

نصح الخبراء خلال الفترة الحالية بمراجعة المادة الدراسية المقبلة، للشعور بأجواء الامتحانات ومراجعة الدورس لتخفيف الشعور بالتوتر والقلق.

-مكافئة النفس:

على الطالب تشجيع نفسه باستمرار من خلال مكافئة نفسه عند النجاح في المراجعة وذلك من خلال تناول عصير مفضل أو قطعة شوكولاتة.

-تهيئة البيئة المحيطة:

يجب على الأهل تهيئة البيئة المناسبة للمذاكرة لمراجعة الدروس جيدا، وذلك من خلال توفير مكان هادئ وتجنب عوامل التشتيت مثل التليفزيون أو الكمبيوتر.