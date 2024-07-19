شاشة الموت الزرقاء.. شات GPT يحسم الجدل في العطل التقني العالمي

شهد العالم اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024، عطلًا تقنيًا واسع النطاق أثر على أنظمة مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في تعطّل العديد من الخدمات الحيوية.





وتسبب العطل في توقف الكثير من الخدمات الحيوية وتعطلها والتي جاءت على النحو التالي:

نظم الحوسبة السحابية

واجهت العديد من الشركات صعوبات في الوصول إلى بياناتها وتطبيقاتها المستضافة على منصات مايكروسوفت السحابية.

الملاحة الجوية

تأثرت حركة السفر الجوي بشكل كبير، حيث اضطرت العديد من المطارات إلى تأخير أو إلغاء الرحلات الجوية بسبب تعطل أنظمة تسجيل المسافرين والتحكم في الملاحة الجوية.

الخدمات المالية

واجهت البنوك ومؤسسات مالية أخرى صعوبات في معالجة المعاملات المالية، مما أدى إلى تأخيرات وانقطاعات في الخدمات.

وسائل الإعلام

واجهت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام صعوبات في التشغيل أو نشر المحتوى بسبب العطل.

وبالتوجه نحو الذكاء الاصطناعي، طرحنا سؤالا على شات جي بي تي، من أجل التعرف على سبب العطل التقني واسع النطاق والذي أثر على أنظمة مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم.

وكان رد شات GPT على النحو التالي:

تشير الدلائل الأولية إلى أن العطل ناتج عن خطأ في تحديث برنامج أمان من شركة CrowdStrike، وهي شركة أمريكية للأمن السيبراني، حيث تسبب تحديث البرنامج في تعطل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، مما أدى إلى حدوث "شاشة الموت الزرقاء".

ما هو تأثير ذلك؟

كان لهذا العطل تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والحياة اليومية للناس، وتقدر الخسائر الأولية بمليارات الدولارات.

عملت مايكروسوفت وشركة CrowdStrike على حل المشكلة بسرعة، وتم إصدار تحديث جديد لبرنامج CrowdStrike عالج الخطأ، وتم استعادة الخدمات تدريجياً.

وما زلنا بحاجة إلى المزيد من المعلومات لتحديد السبب الدقيق للعطل بشكل كامل، ومنع حدوثه مرة أخرى في المستقبل.