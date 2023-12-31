انت الان تتابع خبر رسميا السعودية تفرح الجميع ببيان عاجل وتقرر لاول مره في التاريخ الإعفاء عن هذه الغرامات وفرحة عارمة بين السعوديين المغتربين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بوضوح عن ضرورة التصريح الشامل وملء نموذج الاقرار في حال نقلك لأي من الأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز الـ 3000 ريال سعودي، وذلك للإلتزام القانوني وتحصيل التصاريح الضرورية، كما أعلنت أن هناك مجموعة من الأمتعة تعفى من الضرائب وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل.

أوضحت الهيئة أن الرسوم والضرائب المطبقة على المسافرين تندرج تحت تصنيف الأمتعة الجديدة، والتي تشمل الأغراض غير المستخدمة والمغلفة بتغليف المصنع، جاء هذا البيان كرد فعل من الهيئة إلى استفسار قام به مواطن عبر صفحتها الرسمية على "إكس" حيث سأل عن طريقة حساب الرسوم الجمركية في منفذ البطحاء موضحًا أن جميع أغراضه شخصية، ولكنه يواجه معلومات تفيد بأنه يجب دفع رسوم جمركية إذا تجاوزت قيمتها 3000 ريال.



تمكنك هذا الخدمة من تعبئة استمارة الإقرار بكل سهولة للعناصر التي يجب الإعلان عنها، وتقديمها لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين، تشمل هذه العناصر ما يلي:

العملات والأدوات قابلة للتداول، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات التي تتجاوز قيمتها 60,000 ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

البضائع ذات الكميات التجارية أو القيمة العالية التي تتجاوز 3000 ريال.

البضائع والمواد المحظورة أو المقيدة.



العملات والأدوات التي يمكن تداولها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات بقيمة تزيد عن 60,000 ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كيفية التقديم

يتم الولوج إلى الخدمة من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني.

يتم الاحتفاظ بالرقم المرجعي لعملية الإقرار لتقديمه لموظف الجمارك عند الوصول للاستكمال.

ملء الحقول المطلوبة كخطوة أساسية.

ثم إكمال إجراءات الإقرار.



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هل هي حكومية؟

تأسست هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كهيئة حكومية سعودية في 4 مايو 2021 بناء على قرار مجلس الوزراء، وذلك بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.