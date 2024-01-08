نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان ربيع بريدة 45 ينطلق تحت شعار "ربيعنا هالمرة غير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات مهرجان ربيع بريدة 45، مساء الأحد، الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم، بالتعاون مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الذي يمتد 10 أيام بمنتزه القصيم الوطني في بريدة.

ويقدم المهرجان للزوار أكثر من 55 فعالية ترفيهية واجتماعية وتوعوية هادفة ومجموعة من الأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى أجنحة الأسر المنتجة والألعاب وعربات الفود ترك.

كما يقدم للزوار فعاليات تحاكي الماضي العريق، مع الأنشطة المتنوعة كمنطقة الألعاب الكهربائية والهوائية ومسرح الجمهور، واستعراض الخيول، والسيارات التراثية والكلاسيكية، والمرسم البيئي والفن التشكيلي والحرف اليدوية وصناعة الكليجا، والفنون الشعبية، إلى جانب المسابقات اليومية والجوائز القيمة.

يذكر أن المهرجان يحظى بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، والجمعيات الخيرية، والأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات