منصة مدرستي المنصة الرسمية الرابط المباشر schools madrasati sa

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رياض - احمد صلاح - هُنا منصة مدرستي المنصة الرسمية الرابط المباشر لكل طلاب المملكة حيث تُعدّ منصة مدرستي من أهم ركائز التعليم في المملكة، إلكترونيًا يُمكن للطلاب والكوادر التعليمية في المملكة رفع الواجبات ومُتابعتها وأيضًا متابعة المواد الدراسية والاختبارات كذلك الأدوات التفاعلية التي تجمع بين الطالب والمُعلم.

منصة مدرستي المنصة الرسمية الرابط المباشر 1445

يُمكنك بسهولة تسجيل الدخول إلى منصتي مدرستي لعام 1445 على هذا النحو:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي بشكل مباشر.

تسجيل الدخول طبقًا لفئة المستخدم وللطلاب نختار طالب.

إضافة اسم المُستخدم في الحقل المخصص له، وإضافة كلمة المرور مع إجراء التحقق المطلوب.

الضغط على حقل تسجيل الدخول للانتقال مباشرةً إلى واجهة منصة مدرستي.

والجدير بالذكر أنه يُمكنك الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي عبر مايكروسوفت أيضًا لكافة الطلاب والمعلمين والمدراء.

رابط منصة مدرستي 1445

يوجد الكثير من الروابط على الانترنت ولابد من الدخول إلى الرابط الرسمي الذي صدر عبر وزارة التعليم السعودية schools.madrasati.sa، ويُمكنك الدخول على منصة مدرستي عبر رابط منصة مدرستي وهو رابط مناسب للطلبة والمعلمين والمدراء وأولياء الأمور، فقط أختار فئتك، وفي حال أن فقدتك بيانات يُمكنك استرجاعها عبر تطبيق الخطوات الآتية:

تحميل تطبيق توكلنا ومن ثم تسجيل الدخول.

الضغط على الخدمات ومن ثم اختيار بيانات منصة مدرستي.

اختيار اسم المستخدم من القائمة تحديدًا منصة مدرستي.

وضع إشارة على اسم المستخدم ومن ثم الضغط على كلمة إرسال.

سوف تصلك كلمة المرور في رسالة نصية على هاتفك المُسجل في توكلنا.

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