رئيس مجلس الوزراء المصري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر،وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى العلاقات القوية التي تربط بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار العمل المشترك بين الجانبين ولا سيما أن مجموعة البنك الإسلامي تأتي في صدارة شركاء التنمية لمصر، مضيفًا أن البنك الإسلامي شريكًا إستراتيجيًا في مختلف المراحل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البنك لن يتوان عن تقديم التمويل لمختلف المشروعات المستهدفة التي تنفذها الدولة وأن هذا الأمر محل تقدير من جانب الحكومة المصرية.

من جهته أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي عن تقديره للدعم الذي يحظى به البنك من جانب الدولة المصرية، معبرًا عن تقديره وإعجابه بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر والتي تعد مشروعات مهمة في ظل عملية التنمية الشاملة التي تجرى على أرض مصر، لافتًا إلى أن الشركات المصرية بدأت من خلال الخبرات المكتسبة في الفوز بمناقصات لتنفيذ مشروعات في دول أخرى.

ونوّه الجاسر إلى المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تتميز بأن لها تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الشعب المصري، مؤكدًا أن الأمر المهم هو الأثر التنموي لتلك المشروعات وهو ما يتحقق بالفعل في مصر