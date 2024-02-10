كيفية التقديم على وظائف الطوارئ بالسعودية وما شروط القبول 1445

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رياض - احمد صلاح - ما هي شروط قبول الطوارئ بالسعودية؟ قدمت الحكومة السعودية العديد من الوظائف المختلفة للمواطنين في المملكة ومن أهمها وظيفة قوات الطوارئ الخاصة السعودية، وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف المميزة في المملكة العربية السعودية التي يتطلع الكثيرون إلى التقديم فيها، ويتم فتح باب التقديم على حسب الموعد الذي تحدده وزارة الداخلية ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على شروط قبول الطوارئ بالسعودية وخطوات التقديم.

شروط قبول الطوارئ بالسعودية

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مجموعة من شروط قبول الطوارئ بالسعودية التي يلزم توافرها عند التقديم على وظيفة قوات الطوارئ وتتمثل شروط قبول الطوارئ بالسعودية فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

شرط الإقامة داخل المملكة.

التقديم على تلك الوظيفة يتم بشكل إلكتروني.

يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 إلى 30 عام كحد أقصى عن التقديم.

يتمتع المتقدم بالصحة الجيدة ويكون حسن السير والسلوك.

عدم وجود أحكام قضائية على المتقدم تمس سمعته.

لا يمكن التقديم على تلك الوظيفة بعد الرفض من الكلية العسكرية.

اجتياز المتقدم المقابلات والاختبارات الشخصية بنجاح.

يشترط نجاح المتقدم في اختبارات اللياقة البدنية.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في النظام التعليمي.

إذا كان المتقدم متزوج من امرأة غير سعودية لا يتم قبوله في الوظيفة.

عدم عمل المتقدم بالطلب في الوظائف الحكومية أو العسكرية أثناء التقديم على تلك الوظيفة.

كيفية التقديم على وظائف الطوارئ بالسعودية

يتم التقديم على وظائف الطوارئ بالسعودية بخطوات سهلة حددتها وزارة الداخلية في المملكة وهي قيام المواطن بالتسجيل من خلال بوابة التوظيف التي تم إتاحتها من قبل منصة أبشر الإلكترونية للمواطنين، حيث جاءت خطوات التسجيل فيما يلي: