أحمد جودة - القاهرة - عروض خاصة في أسواق عبدالله العثيم بالسعودية حتى يوم الثلاثاء 19 مارس

مع ارتفاع الأسعار الملحوظ الذي شهدته المنتجات الغذائية مؤخرًا، وحلول شهر رمضان الكريم، تعلن أسواق العثيم السعودية عن إطلاق عروض وخصومات استثنائية بدأت من يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، ويأتي ذلك انطلاقًا من روح التضامن والتكافل في هذا الشهر الفضيل، حيث تسعى العثيم إلى توفير فرصة للعملاء للتسوق بأسعار مخفضة واستفادة قصوى من عروضها المميزة.

وفي هذا السياق، سنستعرض معًا أبرز العروض والخصومات التي تقدمها أسواق العثيم لهذا الأسبوع.

عروض العثيم الأسبوعية

توفر أسواق العثيم عروض ترويجية أسبوعية بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار (الكرم منا وفينا) وهي:

زيت عافية دوار الشمس 2×1.5 لتر بسعر 22.95 ريال، بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

شوكولاتة نوتيلا برطمان 825 جم بسعر 24.95 ريال، بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كجم بسعر 59.95 ريال، بدلًا من 87.95 ريال سعودي.

سكر بيت ناعم 10 كجم بسعر 29.95 ريال، بدلًا من 43.95 ريال سعودي.

حليب نيدو المدعم كيس 2500 جم + 10% خصم بسعر 59.95 ريال، بدلًا من 92.65 ريال سعودي.

ساديا دجاج 10×1000 جم بسعر 164.95 ريال، بدلًا من 202 ريال سعودي.

دقيق كويتي 10×1 كجم بسعر 39.95 ريال، بدلًا من 51.95 ريال سعودي.

أولكر بسكويت الشاي 12×70 جم بسعر 9.95 ريال، بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

فول حدائق كاليفورنيا مدمس 450 جم 3+1 مجانًا بسعر 7.95 ريال، بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

عروض الجملة من عثيم السعودية

توفر أسواق العثيم عروض جملة مميزة وهي: