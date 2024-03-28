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أحمد جودة - القاهرة - طرق التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1445 وأهم المميزات التي تقدمها

يتطلع العديد من المواطنين السعوديين إلى التعرف على إجراءات التسجيل في منصة إحسان الخيرية، والتي تُعرف بكونها واحدة من أبرز المنصات الخيرية الوطنية والأكثر انتشارًا في المملكة العربية السعودية، تهدف المنصة إلى تعزيز استمرارية الأعمال الخيرية عبر تفعيل الشراكات بين القطاعات المتنوعة داخل المملكة، من أبرز مزايا منصة إحسان تقديم المساعدات داخل المملكة وخارجها، بجانب تسهيلها لعملية التبرع إلكترونيًا.

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية



للمواطنين الراغبين في التسجيل في منصة إحسان الخيرية، يجب عليهم اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الصفحة الرئيسية لموقع منصة إحسان الخيرية.

الضغط على خيار تسجيل الدخول، ثم اختيار إنشاء حساب جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل: اسم المستخدم، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، ورقم الجوال الشخصي.

القيام بالتحقق من خلال تأكيد أن المستخدم ليس برنامج روبوت.

إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله عبر رسالة نصية إلى رقم الجوال في الحقل المحدد لذلك.

قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالمنصة ثم النقر على زر الموافقة لإكمال العملية.



شروط التسجيل في منصة إحسان



للراغبين في التسجيل في منصة إحسان الخيرية، يجب على المتقدمين تلبية جميع معايير التسجيل الخاصة بمنصة إحسان الخيرية، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية السعودية بالأصل والمنشأ.

يجب أن يكون الشخص مقيمًا بصفة دائمة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

من الضروري أن يكون المتقدم مدرجًا ضمن قوائم المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

يتعين على المتقدم أن يكون مستحقًا للدعم بموجب التقييم.

يُطلب من المتقدم تقديم جميع الوثائق والمستندات اللازمة.

يجب على المتقدم تحقيق كل الشروط المذكورة أعلاه.

من الشروط أيضًا، أن يكون قد صدر بحق المتقدم أمر قضائي بالحبس بسبب ديون، شريطة أن يكون قد مضى عام كامل على تنفيذ هذا الأمر.

الحد الأعلى للتبرع الذي يمكن للمتقدم الحصول عليه هو 100،000 ريال سعودي.

أهم مميزات منصة إحسان



تتمتع منصة إحسان الخيرية بمجموعة من المميزات البارزة، وتشمل:

تيسير عملية التبرع، حيث تمكن المتبرعين من المساهمة في أي وقت.

تقديم تنوع واسع في مجالات التبرع، ما يساهم في توسيع نطاق الأعمال الخيرية التي تدعمها المنصة.

استفادة شريحة واسعة من المحتاجين من خدماتها.

إمكانية التبرع باستخدام بطاقات الائتمان، الفيزا، وغيرها من الوسائل الإلكترونية للدفع، مما يسهل على الراغبين في العطاء القيام بذلك بكل يسر.

الالتزام بمبادئ الأمانة والشفافية، الأمر الذي يزرع الثقة في قلوب المتبرعين عند إيداع أموالهم.