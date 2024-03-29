انت الأن تتابع خبر لأول مرة.. السعودية تسمح لجميع المقيمين العمل في هذه المهن بدون كفيل ابتداء من هذا التاريخ!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لأول مرة.. السعودية تسمح لجميع المقيمين العمل في هذه المهن بدون كفيل ابتداء من هذا التاريخ!! في إطار جهود السعودية نحو تطوير بيئة العمل وتيسير الإجراءات للوافدين والمقيمين، أعلنت الجوازات السعودية عن سماح العمل في عدة مهن بدون الحاجة إلى كفيل.

حيث أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية 2030

أطلقتها المملكة لتعزيز التنمية وتحسين البيئة العملية وفي هذا السياق، تم تحديد مجموعة من المهن التي يُسمح للوافدين والمقيمين بالعمل فيها دون الحاجة لكفيل، مما يعزز فرص العمل ويخفف من المعاناة التي كان يواجهها بعض المقيمين نتيجة لاستغلال الكفلاء لصلاحياتهم بطرق غير سليمة وسلبية.

كما يأتي هذا القرار كجزء من رؤية 2030، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق التطور والتحول نحو سوق عمل يشجع على المزيد من الحرية والاختيار للعمالة، ويدعم تكافؤ الفرص بين المواطنين والوافدين.

السعودية تسمح لجميع المقيمين العمل في هذه المهن بدون كفيل

إعلان الجوازات السعودية يشير إلى السماح للوافدين والمقيمين العمل في بعض المهن دون الحاجة إلى كفيل، ويأتي هذا القرار في إطار حرص المملكة على توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة الأجنبية كما ان هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى إنهاء معاناة بعض المقيمين الذين كانوا يواجهون صعوبات نتيجة استغلال الكفلاء للصلاحيات الممنوحة لهم، وكان ذلك يتسبب في ضغط واستغلال سلبي للمقيمين الذين كانوا تحت كفالتهم.

كما يوجد عدد من المهن التي سمحت الجوازات السعودية للوافدين والمقيمين بالعمل فيها دون الحاجة لكفيل، وذلك وفقًا للتطورات الجديدة في رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة العربية السعودية كما تم تحديد بعض هذه المهن التي تتيح للوافدين العمل بها دون الحاجة لكفيل أو موافقته،

مجالات مثل:

مجال التوريدات.

الورش والحرف اليدوية

المقاولات.

المهن الإدارية.

مهنة مدير المبيعات.

مهنة السكرتير التنفيذي.

مهنة مدير تنفيذي.

مهندسين الميكانيكا.

الأطباء وطاقم التمريض.

المهندسين سواء مدني أو إنشائي أو كهرباء.

مديرين الحسابات.

مهنة المدراء الإداريين.

مميزات إلغاء الكفالة

إليك بعض مميزات إلغاء الكفالة بعد أن تم إلغاء نظام الكفالة وتحويله إلى مبادرة لتطوير العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل:

إقامة علاقات طويلة الأمد بين الموظفين وأصحاب العمل.

إلغاء حاجة الموظف للحصول على موافقة الكفيل قبل تغيير الوظيفة.

إمكانية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى أثناء فترة العمل دون الحاجة لموافقة الكفيل.

الالتزام بشروط العقد والعمل بشكل مستقل بعد انتهاء فترة العقد دون الحاجة لموافقة الكفيل.

تمكين العامل من حصانات محددة بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة الكفيل.

تحفيز العمالة على الالتزام وتقديم أداء جيد للحصول على فرص وظيفية أفضل دون قيود

علاقة العامل بالكفيل

سوق العمل هو البيئة التي يتبادل فيها العمال خدماتهم مقابل الأجر كما يجب أن يكون لدى العامل حافزًا يجعله يعمل في ظروف جيدة، وهذا يعني أنه إذا كانت الأجور ضعيفة في بلدك، يمكنك البحث عن وظيفة في بلد آخر بشروط أفضل.

القانون الجديد يهدف إلى منح العمال في المملكة المزيد من الحرية والاختيار في مكان العمل، وذلك لتقليل الارتباط الحصري بين أصحاب العمل والعمال في إطار العقد فقط هذا يمكن العمال من اتخاذ القرارات بشأن مكان عملهم بشكل أفضل وفقًا لظروفهم ومتطلباتهم الشخصية والمهنية.

كما أن هذا القانون يعزز من الكفاءة في سوق العمل ويُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين العمالة الوافدة والمواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال توفير حرية أكبر للاختيار وإمكانية العمل بشروط أفضل بدون كفيل، يمكن للعمال السعوديين والوافدين الآخرين الاستفادة من فرص العمل بشكل أكبر وتحسين وضعهم المهني.

إلى جانب ذلك،

فإن زيادة المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين تعزز الكفاءة وتحفّز على تطوير مهاراتهم ورفع مستوى أدائهم، مما يعود بالفائدة على سوق العمل بأكمله ويسهم في تطوير القوى العاملة في البلاد.

كما أن النظام الجديد يسهم في تقليل الفوارق بين شروط عقود العمل للمواطنين والمقيمين، مما يؤدي إلى تحسين فرص العمل للمزيد من المقيمين في المملكة حيث يمكن للأفراد البحث بشكل أكبر عن وظائف تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، ومساعدتهم على الاستمتاع بمرونة أكبر في اختيار العمل دون الحاجة إلى كفيل، مما يدعم التنوع والتكامل في سوق العمل ويفتح المجال للمقيمين للاستفادة من فرص العمل المناسبة لهم في المملكة.

كم عدد ساعات العمل في السعودية ؟