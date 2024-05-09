انت الأن تتابع خبر مصدر مصري: تقدم ملحوظ في بعض النقاط الخلافية في المحادثات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، الأربعاء، عن مصدر رفيع قوله إن المحادثات بشأن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة تجري "وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية".

وقال المصدر إن المباحثات ما زالت مستمرة بحضور الوفود القطرية والأميركية وحركة حماس، مشيراً إلى أن مصر تكثّف جهودها للحفاظ على المسار التفاوضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها الثلاثاء.