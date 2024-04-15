انت الأن تتابع خبر «أخيرا جاء الفرج بعد سنوات!».. الداخلية السعودية تعلن عن قرار جديد سيجعل جميع المغتربين يطيرون من الفرح!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مجموعة من الأخبار حول أن وزارة الداخلية السعودية تعلن عن قرار جديد بخصوص المقيمين هناك مما ادخل الفرح في قلوبهم بعد كل هذه السنوات، حيث تم الإعلان عن توافر مجموعة من الوظائف بدون كفيل داخل المجتمع السعودي برواتب مجزية وبالفعل أعلنت الجوازات السعودية عن تيسير الأمر أمام الوافدين لسهول

بناءً على ما تطلبه

بيئة العمل في المملكة العربية السعودية فإن وزارة الداخلية السعودية تعلن عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تتيح بعض الفئات و حاملي المؤهلات الالتحاق بفرص العمل من المغتربين بدون وجود كفيل، حيث كان هذا الأمر في البداية لا يحدث وكان لابد من وجود كفيل وكذلك مجموعة من الشروط التعقيدية، مع العلم بأن القرار جاء يضم مجموعة بسيطة من المهن الموجودة في المملكة وليس كلها ولكن بنسبة 90% من تلك الوظائف للمغتربين.

مهن لا تحتاج إلى كفيل في المملكة

أعلنت الجوازات السعودية عن مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج إلى كفيل داخل المملكة والتي يتم تعيين المغتربين بها ممن تتوافر لديهم المؤهلات ومنها كالتالي:

الحسابات.

الوظائف الإدارية.

السكرتارية التنفيذية.

المهن الحرة.

العاملين في المبيعات.

المهن الطبية.

التمريض.

مهندس ميكانيكا.

ما هي المهن بدون كفيل في السعودية؟

هناك العديد من المهن المطلوبة بدون كفيل في المملكة العربية السعودية ومنها المقاولات، مهندسين الميكانيكا، المهن الإدارية، المدير التنفيذي وغيرها.

يعني ايه كفيل في السعوديه؟

الكفيل السعودي هو شخص يعمل تحت يده أكثر من عامل سواء سعودي أو أجنبي وقد يكون الكفيل فرد أو مؤسسة.

ما هو العمل المطلوب في السعودية؟