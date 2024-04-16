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أحمد جودة - القاهرة - عاجل:العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة تُسيطر على السعودية.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 إبريل في السعودية

تصدرت حالة الطقس في السعودية اليوم، محركات البحث في الساعات الأخيرة، وذلك بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عددًا من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية الإمارات العربية المتحدة.

وعلى إثر ذلك، تم تطبيق العمل عن بُعد في هذه الدول اليوم الثلاثاء الموافق 16-4-2024، هذا إلى جانب تأجيل مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا إلى وقت لاحق، والذي كان من المقرر إقامتها اليوم بإمارة أبوظبي.

ويبحث الأشخاص الآن عن حالة الطقس في السعودية،

ويقدم موقع دوت الخليج الإخباري آخر أخبار الطقس.

لذلك سوف نرصد لكم عبر التقرير الآتي، حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء، لتشمل درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار والرياح المحملة بالأتربة.

حالة الطقس اليوم في السعودية

تُحذر هيئة الأرصاد السعودية من عاصفة خليجية تُؤثّر على المملكة اليوم الثلاثاء، وتتسبب في هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

وتشمل هذه الأمطار مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، حائل، والأجزاء الشمالية من الحدود الشرقية.

وتهيب الهيئة بالمواطنين في هذه المناطق توخي الحذر، خاصةً مع احتمالية جريان السيول وانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وفي باقي مناطق المملكة، تسجل حالة الطقس أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصةً في مدن الشرقية والرياض والعسير.

وتُشير الهيئة إلى استمرار هذه العاصفة حتى غدًا الأربعاء، مع توقع كشف المركز الوطني للأرصاد عن خريطة تفصيلية لهطول الأمطار على مختلف مدن المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

حالة الطقس اليوم في السعودية بالتفصيل

إليك حالة الطقس في السعودية بالجدول الآتي، الذي يشمل درجات الحرارة الصغرى والعظمى في بعض مدن المملكة:

المدينة درجات الحرارة الصغرى (م) درجات الحرارة العظمى (م) حالة الطقس الرياض 17 26 أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، رياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد جدة 24 32 أمطار خفيفة، رياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار الدمام 19 24 أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، رياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد المدينة المنورة 18 27 أمطار خفيفة، رياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار أبها 15 24 سحب متفرقة، رياح معتدلة

نصائح للتعامل مع الطقس العاصف