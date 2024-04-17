الإيسيسكو تعقد ندوة دولية حول واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومنظمة المرأة العربية بالرباط اليوم، ندوة دولية حول موضوع "واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي، لدراسة واقع الفتيات والنساء في مجال التعليم.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب المدير العام للمنظمة الدكتور عبدالإله بن عرفة، أن الإيسيسكو تحرص على تحقيق مبدأ الإنصاف في الاستفادة من تعليم ذي جودة عالية بين جميع المتعلمين، وتعمل على جعلهن مبتكرات وصانعات تغيير، داعيًا المجتمع الدولي إلى التآزر وإيلاء تعليم الفتيات مكانة محورية ضمن الجهود التنموية.

وشددت باقي المداخلات على ضرورة تذليل العقبات التي ما زالت تمنع الفتيات من الالتحاق بالمدرسة، خاصة في الدول التي تشهد حروبًا ونزاعات مسلحة، داعية إلى تطوير سياسيات مبتكرة لضمان الحق في تعليم الفتيات، والعمل على سد الفجوات الاقتصادية والفوارق بين الشباب والشبات في العالمين العربي والإسلامي.

وتتواصل أعمال هذه الندوة لمدة 3 أيام لمناقشة الدراسات المقارنة حول واقع تعليم الفتيات بالعالمين العربي والإسلامي، والآثار الاقتصادية لمنع تعليم الفتيات بالمنطقة، واعتماد التكنولوجيا للوصول إلى الفتيات المحرومات من التعليم، وتعزيز الحوار حول ضمان تعليم شامل ومندمج للفتيات بعيدًا عن الصراعات والنزاعات.