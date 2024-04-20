كيف أحصل على تمويل سريع يصل إلى 60 ألف ريالًا من بنك التسليف السعودي؟

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أحمد جودة - القاهرة - كيف أحصل على تمويل سريع يصل إلى 60 ألف ريالًا من بنك التسليف؟.. بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يوفر فرصة الحصول على تمويل سريع يصل إلى 60 ألف ريال. يُمكنك معرفة كيفية الحصول على تمويل من بنك التسليف، الذي يقدم العديد من المزايا للعملاء، بما في ذلك تسهيلات في الشروط والإجراءات.

طريقة الحصول على تمويل من بنك التسليف

يتم تقديم طلب حصول تمويل بنك التسليف بشكل إلكتروني، عبر الموقع الخاص بالبنك، وبخطوات سهلة وسريعة، وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التسليف. من الصفحة الرئيسية قم باختيار تمويل الأفراد، ومنها قم باختيار التمويل الشخصي. ثم اختر التمويل الذي ترغب بالحصول عليه، سواء كان تمويل الأسرة، أو الزواج أو الترميم. ثم قم بالنقر على تقديم طلب جديد. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة. قم برفع المستندات المطلوبة. النقر على زر تقديم الطلب، ليتم بعدها مراجعة طلبك من قِبل الجهة المختصة.

شروط الحصول على تمويل من بنك التسليف

هناك عدد من الشروط التي يجب على المتقدم استيفاؤها من أجل قبول طلب الحصول على التمويل، والجدير بالذكر أن هذه الشروط تختلف من تمويل إلى آخر، بينما الشروط العامة هي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل الأراضي السعودية.

قراءة كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل والموافقة عليها.

تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف.

الإلتزام بكافة الشروط المحددة، ومن ذلك قيمة الدخل الشهري للمتقدم، والعمر المناسب، حيث لا ينبغي أن يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 3000 ريال سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا، ولا يزيد 70 عامًا.

يشترط الحصول على موافقة الكفيل للحصول على التمويل.

متطلبات الحصول على تمويل بنك التسليف

يلزم تقديم عدد من الأوراق والمستندات للحصول على تمويل بنك التسليف، وهي كالتالي:

تقديم صورة من الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب.

رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي الخاص بالبنك، ومعتمد من البنك التجاري.

كشف حساب خاص بالمتقدم لآخر 3 أشهر.

شهادة مدد وأجور ومشترك من موقع التأمينات الاجتماعية، لا يتعدى تاريخ إصدارها شهرين.

صورة من سجل الأسرة.

ما هي القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

يُقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض التمويلية، ومن أبرزها ما يلي:

تمويل الأسرة: وهو التمويل الذي يُقدم للأسر محدودة الدخل من أجل إعانتهم على ظروف الحياة، وتلبية متطلباتهم.

وهو التمويل الذي يُقدم للأسر محدودة الدخل من أجل إعانتهم على ظروف الحياة، وتلبية متطلباتهم. تمويل السيارات: من خلال هذا التمويل يحصل المتقدم على سيارة مناسبة، بهدف زيادة الدخل الشهري.

من خلال هذا التمويل يحصل المتقدم على سيارة مناسبة، بهدف زيادة الدخل الشهري. تمويل الزواج: يساعد هذا التمويل الشباب المُقبلين على الزواج، من أجل البدء في حياة جديدة.

يساعد هذا التمويل الشباب المُقبلين على الزواج، من أجل البدء في حياة جديدة. تمويل كنف: يُقدم هذا التمويل المساعدة للفئات المحرومة، من أجل تحمل أعباء الحياة.

يُقدم هذا التمويل المساعدة للفئات المحرومة، من أجل تحمل أعباء الحياة. تمويل الترميم: يتم من خلال هذا التمويل بناء وترميم المنازل.

يُقدم بنك التسليف العديد من البرامج التمويلية، بهدف تحسين الوضع المالي للأفراد، وتحمل تكاليف الحياة الصعبة، وبشروط ميسرة، وعلى فترة سداد طويلة، مما يتيح سهولة الحصول على القرض، وتلبية احتياجاتهم.