أحمد جودة - القاهرة - نزل تطبيق راحة للعمالة المنزلية.. خدمات مُتكاملة تضمن راحتك

يقدم لك تطبيق راحة للعمالة المنزلية العديد من الخدمات، بما فيها العمالة المنزلية بالساعة، بالإضافة إلى خدمة الرعاية الصحية مع تقديم ممرضات على أعلى مستوى، بالإضافة إلى وجود سائقين مع العديد من الخدمات، وتحديد موعد الزيارة، والموقع، والدفع عبر البطاقات مع تقييم جودة الخدمة من خلال التطبيق بكل سهولة.

خطوات تحميل تطبيق راحة للعمالة المنزلية لهواتف الاندرويد والايفون



من أجل تحميل تطبيق راحة للعمالة المنزلية عليك إتباع الخطوات التالية:



في البداية عليك فتح جوجل بلاي على هاتفك الذكي الأندرويد أو أبل ستور الايفون، ثم ابدأ بالبحث عن تطبيق راحة RAHA.

وبعد اختار الاصدار الذي يتناسب مع هاتفك، بعدها عليك الضغط على تحميل.

ثم انتظر قليلًا من أجل اكتمال التحميل، وبعدها التثبيت ثم قم بفتح التطبيق والتسجيل فيه من أجل استخدام كل مميزات التطبيق.



مميزات تطبيق راحة ‎RAHA 2024



أهم مميزات تطبيق راحة ‎RAHA 2024 ما يلي:

في البداية يساعدك التطبيق في إدارة الحسابات الشخصية بسهولة وأمان، مع إتاحة الفرصة لاختيار الخدمات ومواعيد الزيارة للعمالة المنزلية.

توفير خدمة تحديد موقع طلب الخدمة، إلى جانب إعادة جدولة الزيارات من أجل راحة العملاء.

مع توفير خدمة عاملات الضيافة بالساعة، مع إمكانية طلب عمالة للمساعدة خلال إقامة المناسبات سواء كانت الموسمية أو العائلية، مع توفير سائق لتوصيل العملاء، بالإضافة إلى وجود إمكان لاختيار باقات تكون مختلفة مثل باقة مناسبات وبها عاملتين مع مشرفة مدة 4 ساعات بسعر محدد.

بالإضافة إلى وجود خدمات أخرى مثل خدمة رعاية كبار السن وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة مواعيد أدويتهم والاهتمام بكل الأمور الشخصية، مع احتوائه على خدمات أخري مثل العناية بالأطفال مع باقات مرنة حتى تتناسب مع كل احتياجات العملاء.