ما هي الاجازات المتبقية في الترم الثالث 1445 وموعد بداية العام الدراسي الجديد 1446

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رياض - احمد صلاح - الاجازات المتبقية في الترم الثالث 1445 أخر ما تم التذكير به من قبل وزارة التعليم بالمملكة وذلك من خلال منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تحرص على إعلان التواريخ والمواعيد الهامة على مدار العام الدراسي لتضع حد للشائعات التي قد تنتشر بين الطلاب، وفي ضوء ذلك نوضحها وفق ما تم تحديده وإعلانه من قبل الوزارة، إلى جانب التعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد 1445.

الاجازات المتبقية في الترم الثالث 1445

تزامنًا مع انتهاء الإجازة الخاصة بعيد الفطر للطلاب والعاملين في العملية التعليمية، تم استئناف الدراسة من جديد لاستكمال الدراسة بعد قضاء إجازة عيد الفطر، وذلك اليوم الاثنين الموافق تاريخ 1445/10/6هـ، ومن المقرر طبقًا إلى التقويم الدراسي المعتمد حصول الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة وذلك يوم الخميس الموافق يوم 1445/10/23هـ، في حين يكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي رسميًا مع نهاية دوام يوم الاثنين الموافق يوم 1445/12/4هـ.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446

العديد من التفاصيل بشأن الدراسة في العام الجديد تم توضيحها من قبل وزارة التعليم السعودي من خلال منصة التواصل الاجتماعي اكس، فقد أفادت بعودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والمعلمين المكلفين مرة أخرى للقيام بكافة أعمالهم الإدارية والكادر الإداري بالمدارس السعودية للعام الدراسي القادم 1446هـ في يوم الأحد الموافق يوم 1446/1/29هـ، في حين يكون الأحد الموافق يوم الأحد 1446/2/7هـ، هو اليوم المقرر لعودة المعلمين الممارسين للتدريس للعام الدراسي الجديد، أما عن موعد بداية الدراسة للعام الدراسي القادم فهو يوافق يوم الأحد 1446/2/14هـ.

متى نهاية الترم الثالث 1445؟

مع نهاية دوام يوم 4 يونيو 2024.

كم شهر في الفصل الدراسي الثالث؟

3 شهور.

كم عدد ايام الترم؟