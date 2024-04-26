نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية 1445.. آلية تسديد المخالفات داخل المملكة "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن صارت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية توفر آليات وإجراءات لتسديد المخالفات المرورية، بالإضافة إلى إمكانية الاعتراض عليها في حال وجود خطأ أو اعتراض من المخالف. يمكن للمخالف الاعتراض خلال فترة تبلغ 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يتم الاعتراض أو تم رفضه أو تعديل قيمة الغرامة خلال 15 يومًا، فإنه يمكن للمالك طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى نحو 90 يومًا. في حال عدم الاستفادة من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، يمكن تطبيق تخفيض يصل إلى 25% من القيمة الأصلية للمخالفة.

تلك الإجراءات تهدف إلى تسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتعكس التزام الحكومة السعودية بتوفير بيئة مرورية آمنة وفعالة للجميع.

تتابع بوابة دوت الخليج الإلكترنية كل جديد حول النظام الأمني والمروري داخل المملكة العربية السعودية، لا سيَّما وأنًَّ النظام هناك بات يربط بين كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية من جهة والتطبيقات التي توفِّر الآليات الرقمية لدى المواطن أو المقيم داخل البلاد، والتي تضُم الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية 1445، في إطار تنفيذ تعليمات حكومية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير مُحمَّد بن سلمان.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 1445

يمكن للمواطنين الحق في الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، وهذا بإتباع الخطوات الآتية:

على المستعلم الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

تحديد زر الأفراد.

ثم تسجيل الدخول.

يجب إضافة الاسم أو رقم الهوية أو أو رقم الإقامة، وكلمة المرور.

يجب الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

ثم النقر على دليل الخدمات.

ثم تحديد قطاع المرور.

يجب الضغط على خدمة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

يجب النقر مرحبا وصف الخدمة للاطلاع على التفاصيل.

يجب الضغط على كلمة “إبدا”.

ثم إضافة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

النقر على كلمة “استعلام”.

فيديو طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 1445

أنواع المخالفات المرورية

المملكة العربية السعودية دائما تهتم بعرض أنواع المخالفات المرورية للعلم بها، وهما كالآتي:

عدم ربط حزام الأمان.

إمساك الجوال أثناء السير.

التوقف في منتصف الطريق.

تنازل الأطعمة أثناء القيادة.

كسر حاجز السرعة.

كسر إشارة المرور وعدم انتظارها.

تجاهل تشغيل المصابيح في أماكن الظلام.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية 1445

العديد من المواطنين بحاجة لمعرفة خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية، وهي كالأتي: