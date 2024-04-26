نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق فرص.. بوابة نحو بيئة استثمارية سعودية جاذبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر من قِبل أمانة منطقة عسير عرض مجموعة من الفُرص الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص". تشمل هذه الفُرص أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية. وتهيب الأمانة بالمستثمرين المهتمين بالتنافس بالاطلاع على الفُرص وتفاصيل المنافسة عبر تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

استغلال الموقع الاستراتيجي لمنطقة عسير

يُعتبر هذا العرض فرصة ممتازة للمستثمرين الراغبين في استغلال الموقع الاستراتيجي لمنطقة عسير، ومناخها المعتدل، وجمالها الطبيعي، وثرائها بالمواقع السياحية والتاريخية.

بوابة الاستثمار البلدي "فرص" هي منصة إلكترونية تم إطلاقها بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تسهيل عملية الاستثمار في المشاريع البلدية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشفافية في طرح المشاريع الاستثمارية.

ياتي ما سبق للتأكيد على أهمية استغلال هذه الفُرص الاستثمارية المتاحة في منطقة عسير، والتي تعكس جاهزية الأمانة لتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين. نشجع جميع الأطراف المهتمة على الاطلاع على التفاصيل والاستفادة من البوابة الإلكترونية "فرص" لتحقيق فوائد استثمارية متبادلة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية.

تحديث حالة الاستثمارات العامة داخل المملكة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصل إلى 2.81 تريليون ريال (749.23 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مشيرة أنَّها في عامها الثامن تم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، مقارنة بـ71 شركة في العام السابق له.

وأشارت نحو أن الصندوق وفَّر 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة العام الماضي، مقارنة بـ500 ألف في عام 2022.

وأضافت الوكالة أن الإيرادات الحكومية غير النفطية بلغت 457 مليار ريال (121.85 مليار دولار) في العام نفسه، وأن المملكة سجلت أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية وذلك بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

مؤشرات استثمارية داخل المملكة بنهاية عام 2023:

وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية إلى 1889 مليار ريال سعودي.

بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%.

شهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4%.

بلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1%.

بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7%.

طورت المملكة 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال.

بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37% من إجمالي استثمارات القطاع حتى مايو/أيار 2023، ووصلت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال.

نقلت أكثر من 200 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.

معلومات حول بوابة فرص

وابة إلكترونية تُعد قاعدة البيانات الموحدة والمرجع الرئيسي لجميع المستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية العقارية والبلدية التي تطرحها جميع الجهات الحكومية بمختلف الأنشطة الاستثمارية بما يسهم في تنمية اقتصاديات المدن السعودية

أهداف بوابة فرص



- توفير رحلة رقمية متكاملة للمستثمر إبتداءً من شراء الكراسة حتى توقيع العقد وتسليم واستلام الموقع

- تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية لتنمية المدن السعودية

- توفير الوقت والجهد على المستثمر

- تقدم فرصًا استثمارية واعدة لـكل من..

- المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- المنشآت الكبيرة

- رواد الأعمال

مجالات الاستثمار مع بوابة فرص