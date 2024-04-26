أحمد جودة - القاهرة - تمويل المتعثرين 20 ألف ريال عاجلة من اليسر بطريقة جديدة

في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة السعودية، قامت شركة اليسر للتمويل والإيجارة بإطلاق عدة تمويلات متخصصة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يُساهم في سد احتياجاتهم المتعثرة، والمساهمة في الحصول على التمويل بأفضل المميزات والتسهيلات التي يوفرها التمويل أمام جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

الحصول على تمويل اليسر 20 ألف ريال



يمكنك الحصول على تمويل اليسر المقدر قيمته بنحو 20 ألف ريال سعودي، وهو يعد من أفضل وأبرز التمويلات التي يمكنك الحصول عليها، وفقًا للأتي:-



تمويل اليسر مرن بشكل كبير ويمكنك الحصول عليه بشكل فوري وعاجل عند تقديم طلب بذلك.

كذلك فإن التمويل يُقدر قيمته بنحو 20 ألف ريال سعودي.

تصل فترة سداد التمويل من شركة اليسر في السعودية لـ 3 سنوات.

لا يحتاج إلى كفيل لكي تحصل عليه.

التمويل متاح إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان.



كيف أحصل على تمويل 20 ألف ريال من اليسر



هناك مجموعة من الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي تتمكن من الحصول على تمويل اليسر المقدر قيمته بـ20 ألف ريال، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع شركة اليسر.

القيام بالدخول إلى الصفحة الرئيسية.

ليتم اختيار نوع التمويل التي ترغب في الحصول عليه.

إرفاق المستندات المعنية بطلب الحصول على التمويل.

التأكد من الوثائق والمعلومات الخاصة بطلب الحصول على التمويل.

في النهاية يتم الضغط على زر “تأكيد”.