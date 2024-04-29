انت الأن تتابع خبر عاجل.. هل ارتكاب مخالفة يمنع الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة؟والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عملت الإدارة العامة للمرور على تطبيق خدمة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة حتى 50% وذلك خلال أخر 6 أشهر من بدء تفعيل الخدمة، ولكن هناك بعض الحالات التي لا يحق لها الحصول على هذه الخدمة، ولذلك فمن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة تخفيض سداد المخالفات بالإضافة إلى ذلك معرفة الحالات الممنوعة من هذا التخفيض.

ارتكاب المخالفات المرورية

قام أحد الأشخاص المستفيدين بتوجيه سؤال إلى الإدارة العامة للمرور السعودي يقول فيه إنه في حالة سداده لكافة المخالفات المرورية بعد الخصم ثم قام بارتكاب مخالفة تمنع الخصم على سبيل المثال السرعة الزائدة، فهل حينها سترجع المخالفة قبل الخصم؟؟.

وقد قامت إدارة المرور السعودي بالإجابة على هذا السؤال بأنه لكي تستطيع الاستفادة من التخفيض يجب القيام بسداد كافة غرامات المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ البدء وعدم ارتكاب أي مخالفة تشكل خطورة على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض.

تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة

كما أنه قد بدأت الإدارة العامة للمرور السعودي منذ يوم الخميس الماضي، في تطبيق خدمة تخفيض سداد كافة المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها وذلك من خلال إعفاء يبلغ قدره 50% من قيمة غرامة المخالفات المرورية التي قد تم القيام تسجيلها على مرتكبيها سواء كانوا من مواطنين أو مقيمين أو حتى من زوار المملكة وأيضاً مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، قبل يوم 18 أبريل.

مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية

كما قد قامت الإدارة العامة للمرور أيضاً بالتوضيح على أن الاستفادة من هذا التخفيض بإعفاء يبلغ نسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد كافة المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال مدة 6 أشهر تبدأ من يوم 18 إبريل وتستمر حتى 18 أكتوبر.

كما قد قامت بالإشارة إلى أن ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من خدمة تخفيض سداد جميع المخالفات المرورية بنسبة 50%، وتتمثل هذه المخالفات من خلال مايلي:

التفحيط.

قيادة السيارة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو حتى عقاقير، يتم التحذير من القيادة تحت تأثيرها.

تخطي السرعة المحددة بأزيد من حوالي 50 كلم/ ساعة على الطريق الذي تصل سرعته المحددة إلى 120 كلم/ ساعة أو أقل من ذلك.

وذلك بجانب تجاوز السرعة المحددة بأزيد من 30 كلم/ ساعة بالطريق الذي تبلغ سرعته المحددة حوالي 140 كلم/ ساعة.

كما قد قامت الإدارة العامة للمرور بالتوضيح على أن جميع المخالفات المرتكبة مع تاريخ تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سوف يطبق بحقها المادة 75 من قانون نظام المرور بنسبة تخفيض تصل إلى 25% وذلك طبقاً للمدة المحددة.

ماذا يحدث اذا لم يتم تسديد المخالفات المرورية؟

يتم إبلاغ الشخص المخالف بضرورة السداد خلال مدة تبلغ ٣٠ يوم، فإذا لم يقم بالسداد خلال هذا المدة يتم إحالته حينها للمحكمة المختصة، وذلك للنظر بإيقاف كافة خدماته حتى يقوم بسداد جميع المخالفات.

هل اذا سددت المخالفات كاش كم يخصمون؟

من الممكن الحصول على خصم بنسبة لا تزيد عن 25% من قيمة المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية وذلك في حالة سدادها نقداً خلال 15 يوم من تاريخ تسجيلها.

هل يمكن دفع جزء من المخالفات المرورية؟