نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - برقية تعازي من خادم الحرمين وولي عهده لـ البرهان بعد وفاة نجله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده ورئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعازيهما في وفاة نجل الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان.

وشدد الملك سلمان في رسالته للبرهان على علمه بما حدث لنجل الأخير، بعدما وافته المنية، مما جعله يبعث بالغ التعازي والمواساة للأسرة وأن يجعل الفقيد في جنة الخلد.

برقية عزاء ومواساة

فيما قام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإرسال برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان في وفاة ابنه محمد.

وجاءت برقية عزاء ولي العهد السعودي، كالتالي: “خلال الفترة القليلة الماضية، تلقيت نبأ وفاة ابنكم محمد -رحمه الله- وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.



