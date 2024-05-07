نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر الحج 2024..تصل لـ 50 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أسعار الحج البري 2024 صدمة كبيرة للمصريين في الموسم الحالي، حيث اعتمدت اللجنة الفنية للحج السياحي زيادة 35 ألف جنيه كتذاكر انتقالات لحجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري. تتراوح أسعار تذاكر طيران سفر حجاج بيت الله الحرام للموسم الجاري من 30 إلى 50 ألف جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار تذاكر طيران الحج



وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن اختلاف أسعار تذاكر طيران السفر يرجع لاختلاف مواعيد السفر والعودة ودرجة السفر، حيث ترتفع أسعار تذاكر طيران موسم الحج للأيام الأخيرة لتفويج الحجاج والأيام الأولى لعودة الحجاج عقب انتهاء مناسك الحج.



وأشار إلى أن اسعار تذاكر السفر ترتفع في الأيام الأولي من شهر ذو القعدة في مرحلة السفر، والأيام الأولى لعيد الأضحى في مرحلة العودة.

وبدأت شركات السياحة التواصل مع الحجاج الفائزين بقرعة الحج السياحي للمستوي البري لتحصيل قيمة تذاكر السفر والتي أقرتها اللجنة الفنية الحج والمقدرة ب 35 الف جنيها.

رسوم نقل الحجاج على الاتوبيسات السياحية



وأعلنت اللجنة الفنية للحج السياحي، عن اعتماد أسعار تذاكر النقل البري لحجاج المستوى البري بـ 35 ألف جنيه السفر بالسفن السياحية الناقلة لحجاج بيت الله الحرام والعبارات.



أسعار برامج الحج السياحي للمستوي البري



وأكدت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري بعد تطبيق الزيادة ستكون كالتالي:

- برنامج الحج البري تحسين 4 و5 نجوم ويبعد عن الحرم المكي من 250 إلى 750 مترا مربعا بسعر 191 ألف جنيه، وبعد اضافة زيادة النقل سيصل سعره لـ 226 ألف جنيه.

- برنامج الحج البري تحسين 4 و5 نجوم أقصي مسافة من الحرم المكى 250 مترا مربعا بسعر 195 ألف جنيه، وبعد إضافة زيادة تذاكر النقل سيصل سعره لـ 230 ألف جنيه.

- برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكى حتى 1750 مترا، وسعره 225 ألف جنيه وبعد اضافة زيادة النقل سيصل سعره لـ 260 ألف جنيه.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 الإلكترونية من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها وهي: https://hij.moi.gov.eg

أسعار الحج السياحي 2024



وكشف باسل السيسي عضو لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية، تفاصيل أسعار الحج السياحي هذا العام، مشيرًا إلى أن برامج الحج تعتمد على مستوى الإقامة والانتقالات ودرجة تذكرة الطيران.

وأوضح باسل السيسي أمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إجراء قرعة الحج إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وأسفرت نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، من إجمالي 58 ألف مواطن سجلوا على البوابة.

كم تكلفة الحج من مصر 2024؟



ولفت إلى أن أسعار الحج هذا العام تبدأ بـ 195 ألف جنيه دون رسوم تذكرة السفر، والدرجة الثانية تصل لـ 220 ألف جنيه دون رسوم التذكرة، مشيرًا إلى أن أسعار الحج هذا العام في بعض المستويات تجاوزت المليون جنيه، للطلبات الخاصة جدًا.

ما سعر الحج السياحي 2024؟



وأوضح أن هناك غرفة يتم تأجيرها خلال موسم الحج بما يقرب من 60 ألف ريال، أي ما يعادل نحو مليون بالجنيه المصري، بخلاف سعر تذكرة الطيران، منوهًا أن الفرق بين أسعار الحج هذا العام مقارنة بالحج العام الماضي يرجع إلى فروق سعر العملة.