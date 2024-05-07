انت الأن تتابع خبر ما معنى غير متاح بسبب فترة التسجيل؟ منصة نور توضح حل المشكلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب مواعيد التسجيل الدراسي، تزداد الأسئلة والاستفسارات حول كيفية التعامل مع نظام نور الإلكتروني. يواجه أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بعض الرسائل المحيرة أثناء محاولة تسجيل أبنائهم، ومن بينها رسالة “غير متاح بسبب فترة التسجيل”، وفي هذا المقال، سنلقي الضوء على هذه العبارة.

معنى “غير متاح بسبب فترة التسجيل”

عند محاولة العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية تسجيل أبنائهم عبر نظام نور، واجهوا عقبة تمثلت في رسالة تفيد بأن المستوى التعليمي المطلوب ليس متاحًا بسبب فترة التسجيل، وهذا يعني أن ولي الأمر لم يلتزم بالجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التعليم السعودية لتقديم طلبات التسجيل، ونتيجة لذلك، يجب على الطالب الذي يظهر في ملفه هذه الرسالة أن ينتظر ويقوم بالتسجيل في العام التالي وفقًا للإرشادات المذكورة في الرسالة.

مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 2024 في السعودية

من المهم لأولياء الأمور الذين يواجهون مشكلات مع نظام نور أن يكونوا على دراية بالمواعيد الرسمية لتسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية، ووزارة التعليم السعودية أعلنت أن باب التسجيل سيفتح في 24 مارس 2024 وسيغلق في 2 مايو 2024. يمكن تقديم الطلبات عبر الرابط المخصص لذلك، مع الالتزام بالخطوات الموضحة.

يعتبر نظام نور البوابة الرسمية الأولى التي أتاحتها وزارة التعليم لتسجيل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وقد وضعت الوزارة مجموعة من الأنظمة والضوابط التي يجب على أولياء الأمور اتباعها، ومن أهمها الالتزام بمواعيد التسجيل لضمان عدم فوات الفرصة على الطلاب.

متى ينتهي التسجيل في المدارس الحكومية؟

سوف ينتهي في 2 مايو.

كيف تسجيل طالب جديد؟

يمكنكم الاتصال على رعاية المستفيدين 19996 أو موقع وزارة التعليم السعودي.

كيف اسجل ابني في الصف الاول الابتدائي؟