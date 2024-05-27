نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت المديرية العامة لحرس الحدود جهودها في ميناء جدة الإسلامي من خلال تسهيل وصول ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر السفن التي تقلهم منذ دخولها المياه الإقليمية للمملكة حتى وصولها إلى الميناء، وتقديم جميع التسهيلات لهم، وإرشادهم إلى الجهات المختصة في المنفذ لإنهاء إجراءاتهم بسهولة.

وتأتي هذه الجهود ضمن المهام الأمنية التي تؤديها وزارة الداخلية - ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود - لتوفير الخدمات للحجاج كافة، لكي يؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.