نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام موسم بطولات أندية التايكوندو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو، مساء أمس، موسم بطولات أندية التايكوندو 2024 على صالة نادي الاتحاد بجدة، بإقامة بطولة المملكة لدرجة الأولمبي في نسختها الثانية بمشاركة 26 ناديًا، حيث حققها فريق نادي الشباب وجاء أبها ثانيًا والحريق ثالثًا والاتحاد في المركز الرابع.

وفي منافسات البومسي حقق لقب البراعم والناشئين فريق الترجي وحل الهدى ثانيًا والحريق ثالثًا والنور في المركز الرابع، فيما نال أيضًا الترجي المركز الأول لبومسي الشباب والدرجة الأولى والحريق ثانيًا والنور ثالثًا والهدى رابعًا.

وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري الأبطال، بحضور نائب الرئيس محمد الوبران وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تُوج الشباب بكأس التفوق العام للذكور وكأس التفوق العام للسيدات، وكأس التميّز للبومسي ذكور لنادي الترجي، وكأس التميّز للبومسي سيدات للنادي الأهلي، كما تم تكريم نادي الاتحاد لاستضافتهم لنهائي الموسم