اقوى هواتف شاومي .. تعرف على سعر ومواصفات هاتف xiaomi 14 Ultra بأقوى كاميرا للتصوير بالذكاء الإصطناعي!!

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رياض - احمد صلاح - اقوى هواتف شاومي xiaomi 14 Ultra كشفت عنه شركة شاومي داخل الأسواق مؤخرًا، حيث أكدت الشركة على أن هذا الهاتف من أقوى هواتف شاومي ذلك لما يتمتع به من مواصفات عالية ونظام تقدمه الشركة لأول مرة في الهواتف مما كان سبب في زيادة معدل البحث لمعرفة مختلف التفاصيل بشأن مواصفات وسعر ومميزات وعيوب الهاتف.

اقوى هواتف شاومي .. سعر ومواصفات هاتف xiaomi 14 Ultra بأقوى كاميرا للتصوير بالذكاء الإصطناعي

سعر ومواصفات هاتف xiaomi 14 Ultra

انتشرت العديد من الصور على المواقع الإلكترونية المختلفة عن هواتف شاومي الجديدة، لذلك نتطرق لمعرفة أهم مواصفات هاتف شاومي 14 الترا فيما يلي:الأبعاد وهيكل الهاتف جاء الهاتف بأبعاد 163.2×75× 9.1 مع وزن 225 جرام، ومصنع من الألومنيوم في الإطار الجانبي وظهر من الجلد

شبكات الهاتف والشرائح يدعم الهاتف شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس، مع شريحتين اتصال من النوع Nano Sim

الشاشة المصنوع منها الشاشة مصنوعة من النوع LTPO2 AMOLED بحجم 6.73 بوصة بدقة 3200×1440 بكسل وأبعاد 20:9، بالإضافة إلى طبقة حماية من زجاج غوريلا جلاس

معالج الهاتف يأتي الهاتف مع معالج من النوع Qualcomm Snapdragon ثماني النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر

الذاكرة والتخزين الهاتف يأتي برام 8 أو 12 جيجا بايت بحسب الإصدار، مع ذاكرة داخلية 256 أو 512، ولا يدعم إضافة ذاكرة خارجية

كاميرات الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و48 و48 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل

نظام التشغيل يدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 12

البطارية والشحن حجم البطارية 4860 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع واللاسلكي واللاسلكي العكسي، وهي من النوع ليثيوم إن غير قابلة للإزالة

سعر xiaomi 14 Ultra

سعر الهاتف في مصر يبلغ 39 ألف جنيه مصري.

سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 4700 ريال سعودي.

أعلنت شركة شاومي عن هاتف شاومي 14 الترا، والذي جاء بعدد كبير من المواصفات التي تعتبر في الشركة للمرة الأولى، وذلك لأنها تهتم بتلبية كل ما يحتاجه المستخدمين من مواصفات.