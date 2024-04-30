انت الأن تتابع خبر ميزة فيسبوك ماسنجر Messenger الجديدة.. كيفية تحديث البرنامج بأسهل الطرق؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة فيسبوك العالمية عن ميزة فيسبوك ماسنجر Messenger الجديدة يتمتع بها نحو 5 مليارات شخص حول دول العالم العربي والأجنبي، حيث أن هذا التطبيق يعمل على تسهيل التواصل مع المستخدمين، خلال التقرير المفصل سنتعرف كافة التفاصيل الكاملة.

الكثير من مستخدمي فيسبوك في دول العالم العربي والأجنبي، يبحثون عن ميزة فيسبوك ماسنجر Messenger الجديدة، والتي تعمل على تسهيل التواصل بين المواطنين وإنهاء المهام والإجراءات الخاصة بهم بشكل سهل وسريع.

من ميزة فيسبوك ماسنجر Messenger الجديدة هي إمكانية إرسال هدايا عيد ميلاد نقدية عبر التطبيق وإتاحة دمج رسائل ماسنجر وانستقرام في التطبيق ذاته وإمكانية استطلاع أراء الأصدقاء مباشرة ومشاركته فيما بين الأصدقاء بشكل مباشر وسريع.

كيفية تحديث تطبيق فيسبوك ماسنجر؟