نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشيال ميديا سبورت.. فتوح يفاجئ جماهير الزمالك برسالة جديدة ومهاجم ميدياما يغازل الأهلي ومصير عمر كمال عبدالواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "سوشيال ميديا سبورت" أهم ما نشره نجوم الرياضة المصرية والعربية والعالمية اليوم، جولة إخبارية لكل ما فاتك مما نشره حسابات المشاهير في السطور التالية:-

فتوح يفاجئ جماهير الزمالك برسالة جديدة

فاجئ أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جماهير الفارس الأبيض برسالة جديدة وذلك بعد الأزمة التي وقعت مع اللاعب والإدارة خلال الفترة الماضية وقررت الإدارة عرض فتوح للبيع وتجميده لمدة شهر.

ونشر أحمد فتوح صورة له على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” في مباراة سابقة لنادي الزمالك وخلفه جهمور الفارس الأبيض.

غزل جوناثان سواه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميدياما الغاني النادي الأهلي وذلك من خلال حساب اللاعب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"

ونشر الغاني جوناثان سواه صورة له رفقة مدافع النادي الأهلي محمد عبدالمنعم على ستاد السلام وذلك عقب المواجهة التي جمعت المارد الأحمر وميدياما الغاني في الأسبوع الماضي.

وكانت تقارير غانية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي يهتم بالتعاقد مع المهاجم الغاني جوناثان سواه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصير عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر

أكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن ملف عمر كمال عبد الواحد سيتم حسمه عقب مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة فى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عمر كمال عبد الواحد مازال لم يأتي له عرض رسمي من النادي الأهلي ووليد دعبس منفتح على كل العروض ووقت ما يكون هناك عرض رسمي سيكون هناك بالطبع تحرك.