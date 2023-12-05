نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادي فريد: تعليمات أحمد سامي كانت حافز كبير لتسجيلي ثنائية.. وحلمي أن أكون من هدافي الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فادي فريد، مهاجم فريق سموحة، أن تسجيل هدفين أمام فاركو توفيق من عند ربنا.

تصريحات فادي فريد

وقال فادي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تعليمات أحمد سامي قبل المباراة كانت حافز كبير، وسجلت الهدفين بمساعدة زملائي".

وأكمل: "تدربنا كثيرًا على الهدف الثاني من خلال العرضيات".

وتابع: "هدفي وحلمي أن أكون من هدافي الدوري هذا الموسم، لكن يجب أن أبذل مجهودا كبيرا من اجل تحقيق ذلك".