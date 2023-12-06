موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية، موعد المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره نادي تشيلسي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية موعد القمة المرتقبة بين الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على إستاد أولد ترافورد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر والحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس، ديساسي، سيلفا، كوكوريا

خط الوسط: كايسيدو، إنزو، جالاجير

خط الهجوم: بالمر، جاكسون، ستيرلينج.