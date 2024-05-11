نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يصحح أخطاء لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب أكاديمية بركان، استعدادًا للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوميز يصحح أخطاء لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

وركز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على بعض الجوانب الخططية لتنفيذها في المباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.