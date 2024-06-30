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أحمد جودة - القاهرة - الموعد والتشكيل المتوقع .. مباراة منتخب إنجلترا وسلوفاكيا اليوم في اليورو 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب إنجلترا وسلوفاكيا اليوم في اليورو 2024.. يخوض منتخب إنجلترا مساء اليوم، الأحد، مواجهة قوية أمام نظيره السلوفاكي في ملعب "فيلتينس أرينا" بمدينة جيلزنكيرشن الألمانية، ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إنجلترا وسلوفاكيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

إنجلترا تواجه سلوفاكيا في معركة ثمن نهائي يورو 2024: الأسود الثلاثة يبحثون عن تأكيد أحقيتهم

وتدخل إنجلترا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدرها لمجموعتها في الدور الأول، بينما تأهل المنتخب السلوفاكي كأحد أفضل ثالث في المجموعات.

يسعى منتخب الأسود الثلاثة لتأكيد أحقيته كأحد المرشحين للفوز باللقب، من خلال تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز على سلوفاكيا، لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وتاريخيا، لم يخسر المنتخب الإنجليزي على الإطلاق أمام نظيره السلوفاكي، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادلَ مرة واحدة.

ويعول الإنجليز على عودة نجمهم جود بيلينجهام لمستواه المعهود، بعد تراجعه في بعض مباريات الدور الأول، كما عاد فيل فودين إلى معسكر الفريق بعد غيابه لحضور ولادة طفله الثالث.

في المقابل، يعتمد المنتخب السلوفاكي على خبرة لاعبيه المخضرمين مثل يوراج كوكا وبيتر بيكاريك ومارتن دوبرافكا، بالإضافة إلى ستانيسلاف لوبوتكا لاعب نابولي الإيطالي.

وتُعدّ هذه المباراة فرصة ذهبية لمنتخب إنجلترا لقطع خطوة هامة نحو تحقيق حلمه الأوروبي، بينما يطمح المنتخب السلوفاكي لتقديم مفاجأة وإقصاء أحد المرشحين الأوائل للقب.

موعد مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا في دور الـ 16 لبطولة أمم أوروبا 2024

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد، الموافق 30 يونيو 2024، على ملعب "فيلتينس أرينا" في مدينة جيلزنكيرشن الألمانية.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا في دور 16 يورو 2024

تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة يورو 2024، وبالتالي فهي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا، والتي تقام مساء اليوم، الأحد 30 يونيو 2024.

وتحديدًا، ستُذاع المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max، مع تعليق المعلق الرياضي المميز علي سعيد الكعبي.

جدول ترددات قناة beIN Sports HD 1 Max على مختلف الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10810 27500 عمودي 2/3 سهيل سات 10810 27500 عمودي 2/3 عرب سات 10853 275

تشكيل إنجلترا المتوقع ضد سلوفاكيا في دور 16 يورو 2024



وجاء تشكيل إنجلترا المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمى: بيكفورد.

في خط الدفاع: كيران تريبير - مارك جيهي - ستونز - كايل ووكر.

في خط الوسط: جود بيلينجهام - ديكلان رايس - ألكسندر أرنولد.

في خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

تشكيل سلوفاكيا المتوقع ضد إنجلترا في دور 16 يورو 2024



وجاء تشكيل سلوفاكيا المتوقع على النحو التالي