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أحمد جودة - القاهرة - هاجم نجم الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الدنمارك حكم مباراة منتخب بلاده مع نظيره المنتخب الألماني لقيامه ببعض القرارات الخاطئة في اللقاء والذي انتهى بهزيمتهم وتوديع بطولة كأس أمم أوروبا.

وقال يواكيم اندرسن لصحيفة اندبندنت: "إنه أحد أسوأ العروض التحكيمية التي رأيتها في مسيرتي، التسلل يعتبر تسللًا، لكن قدرتك على التحكم في الكرة في مثل هذه الحالة هو أمر جنوني تمامًا".

نجم الدنمارك يهاجم حكم مباراتهم مع ألمانيا

وأضاف: "لقد كانت في وضع طبيعي، لذا لا يمكن احتساب أي ركلة جزاء على الإطلاق، أن يخرج بعد ذلك ويحكم على لمسة اليد حتى لو كان حكمًا إنجليزيًا هو أمر غبي تمامًا".

واختتم حديثه: "لا يمكنك التحدث إلى الحكم هذه الأيام، يجب ألا نتحدث معه، نتلقى عقوبات وبطاقات حمراء وبالطبع يكون لديك رد فعلك عندما يتخذ الحكم قرارًا خاطئًا".

