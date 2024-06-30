نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد موسمه السلبي.. مانشستر يونايتد يستهدف ضم مدافع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبعد موسمه السلبي الذي مره بيه في القترة الأخيرة.

ويدرس مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طرق ضم المدافع ماتياس دي ليخت من نادي بايرن ميونخ عملاق ألمانيا، خلال الميركاتو الحالي.

دي ليخت يدخل اهتمامات مان يونايتد

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن نادي مانشيستر يونايتد تواصل مع وكيل أعمال دي ليخت، للاستفسار عن وضع اللاعب وإمكانية ضمه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الموثوق دافيد أورنستين، إن مانشستر يونايتد يفكر بجدية في ضم دي ليخت، لكن حتى الآن لا تواجد أي مفاوضات بين الناديين، وكان مدافع إيفرتون جاراد برانثويت هدف مان يونايتد لتعزيز دفاعه، ولكن طلبات إيفرتون المالية جعلت الشياطين الحمر يجمدون فكرة ضمه.

