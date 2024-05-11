نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من لاعبي ريال مدريد على انضمام مبابي واتهامه بالغرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب لاعبو ريال مدريد، بقدوم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الملكي بدايةً من الموسم المقبل، بعد انتهاء قصته مع باريس سان جيرمان.

رسالة من لاعبي ريال مدريد عن مبابي

أعلن كيليان مبابي، اليوم الجمعة، رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان وذلك خلال ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "ريليفو" الإسباني، رسالة لاعبي ريال مدريد عن كيليان مبابي، قالوا خلالها: "لدينا أشياء أكثر أهمية للقلق بشأنها، وعندما يحين الوقت، سنرحب به بأذرع مفتوحة".

وأشار الموقع الإسباني إلى إن لاعبي ريال مدريد لا يهتمون بالشائعات التي تقول بإن مبابي لاعب يتمتع بغرور كبير وسيؤثر على غرفة تبديل الملابس.

وأضاف المصدر ذاته مشددًا على إن لاعبي ريال مدريد متحمسين لقدوم مبابي ولكنهم حاليًا يركزون على لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يعلن نادي ريال مدريد عن تعاقده بشكل رسمي مع كيليان مبابي، بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو المقبل.