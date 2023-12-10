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أحمد جودة - القاهرة - مباراة برشلونة وجيرونا.. يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم العالمية والعربية عن موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة له، حيث تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وذلك في إطار منافسات الدوري الإسباني 2023، ضمن مباريات الجولة ال 16 من الليجا.

بعد قليل مباراة برشلونة وجيرونا.. إليكم التفاصيل لحظة بلحظة

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا:

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وذلك في إطار منافسات الدوري الإسباني 2023، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الليجا، ليترقب المشجعين موعد مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة لها.

الجمهور على موعد مع لقاء برشلونة وجيرونا اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 11 مساءً بتوقيت السعودية، و12 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا:

أتاحت بعض القنوات خدمة نقل مباريات الدوري الأسباني، وتعرض اليوم مباراة برشلونة وجيورنا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق عاصم الشوالي.

تشكيل فريق برشلونة ضد جيورنا:

بعد قليل مباراة برشلونة وجيرونا.. إليكم التفاصيل لحظة بلحظة

من المتوقع أن يتضمن الفريق التشكيلي لفريق برشلونة.

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حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: كوندي- أراوخو- كريستسينسن- كانسيلو.

الوسط: دي يونج- جوندوجان- بيدري.

الهجوم: رافينيا- ليفاندوفسكي- فيليكس.

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