لندن ـ أ.ف.ب: يواجه مانشستر يونايتد الانجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي خطر الإقصاء من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يخوضان الجولة السادسة الاخيرة المقررة اليوم الثلاثاء والأربعاء أمام بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين تواليا. ويدخل مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان الجولة الأخيرة في منافسة ثلاثية على البطاقة الثانية في مجموعتيهما، وإذا كان مصير النادي الباريسي، وصيف بطل نسخة 2020، بين يديه كون الفوز يمنحه بطاقة العبور الى ثمن النهائي، فإن «الشياطين الحمر» المتوجين باللقب ثلاث مرات يحتاجون إلى معجزة لان الانتصار على ملعب «مسرح الأحلام» قد لا يكون كافياً بالنسبة لهم.

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