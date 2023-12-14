نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، هشام عادل، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، محمد ربيعة، بيلو، علي زعزع، محمد محمود، كجالي درامي، احمد عاطف، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً، على ستاد السلام، فريق سيراميكا كليوباترا ضيفًا على مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز