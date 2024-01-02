نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل المران الأول لمنتخب مصر بالعاصمة الإدارية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلق مران المنتخب الوطني المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الأول اليوم الثلاثاء، على ملعب مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 13 من يناير الجاري، وتستمر حتى 11 من فبراير المقبل.

حيث بدأ المنتخب الوطني، مرانه الأول في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء في اليوم الموافق 2 من يناير الجاري، استعدادًا للمشاركة في الكان الأفريقية.

شارك في المران ٢٦ لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

أدى الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي ثنائي حراس مرمى المنتخب المصري، وأسامه جلال تدريبات تأهيليه تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

كما حضر مران منتخب مصر، الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

ويواجه المنتخب المصري بالقاهرة، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا، ثم بعد ذلك ستسافر البعثة إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.