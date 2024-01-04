نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تطورات رحيل الشناوي ومفاجأة كولر للاعبي الأهلي.. االحالة الصحية للعامري فاروق وعقوبات المصري والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 4-1-2024 في السطور التالية.

آخر تطورات رحيل محمد الشناوي عن الأهلي

محمد الشناوي

كشف مصدر داخل الناد الأهلي، عن آخر التطورات في ملف رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى الشناوي عدة عروض خارجية أبرزها من السعودية بعد تألقه اللافت للنظر مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المصدر إن النادي الأهلي متمسك للغاية باستمرار حارس مرماه الأول ضمن صفوفه ولا توجد أي نية للموافقة على رحيله في الميركاتو الشتوي الحالي.

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كولر يفاجئ لاعبي الأهلي في فترة التوقف

مارسيل كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بخضوع لاعبيه لقياسات بدنية وأوزان قبل انطلاق التدريبات المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد فترة الراحة التي وصلت إلى 12 يوما.

وأكد شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن أندرياس إندويا مخطط أحمال فريق الكرة بالأهلى منح اللاعبين بعض البرامج التدريبية خلال فترة الراحة السلبية للحاظ على اللياقة البدنية.

وأضاف شبانة، بأن كولر حذر لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف وأن من يخالف ذلك سوف يتعرض لعقوبات مالية كبيرة وقاسية.

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الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق في بيان رسمي

العامري فاروق

كشف النادي الأهلي في بيان رسمي عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الوعكة الصحية التي أصابته في الفترة الأخيرة، وتسببت في دخوله بغيبوبة.

وجاء بيان الأهلي عن مستجدات حالة نائب رئيس النادي كالآتي: "يخضع العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، خلال الساعات القليلة المقبلة لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين".

وأوضح البيان "وذلك بحث إمكانية سفره خارج البلاد ومن ثم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا، للتأكيد على إتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية".

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تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الشناوي مع نادٍ سعودي

محمد الشناوي

كشف مصدر داخل نادي ضمك السعودي عن أحدث تطورات المفاوضات مع الحارس محمد الشناوي من النادي الأهلي، في إطار التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير الحالي.

وأفاد المصدر بأن "الشناوي قد أبدى موافقته على الانتقال إلى ضمك في الدوري السعودي، حيث ينتظر فقط توضيح الأوضاع مع فريقه الحالي الأهلي، وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق معه في الوقت الراهن، مع التأكيد على أن الصفقة ستكتمل في نهاية الموسم."

وأضاف المصدر على لسان نادي ضمك: "نحن مصممون على ضم حارس الأهلي والمنتخب المصري، حيث رفضنا خيارات حراس من أوروبا خلال الفترة السابقة لضم الشناوي."

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رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الإسماعيلي والمصري

الإسماعيلي والمصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، التي يرأسها أحمد دياب، عقوبات تخص مباراة المصري والإسماعيلي التي جرت قبل أيام وانتهت بالتعادل 1-1. كانت هذه المواجهة قد أُقيمت في استاد الجيش ببرج العرب، ضمن فعاليات الجولة الـ11 من الدوري المصري، وشهدت اشتباكات بين جماهير الفريقين.

واتخذت الرابطة قرارات صارمة، حيث حُرم 627 مشجعًا من حضور 6 مباريات، فيما تم منع 5 آخرين من دخول أي استاد لمدة 3 سنوات. وفي إطار الجزاءات المفروضة على الأندية، تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل من المصري والإسماعيلي، مع التكليف لهما بتحمل تكاليف الأضرار التي تم تسببها في استاد الجيش ببرج العرب.

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تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

تشافي هيرنانديز

قال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن النادي الكاتالوني لم يعد بوسعه إنفاق مبالغ كبيرة على شراء لاعبين كبار مثل إرلينج هالاند وكيليان مبابي.

وأنفق برشلونة مبالغ كبيرة زادت عن 100 مليون يورو (109.24 مليون دولار) في شراء فيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي ما بين 2017 و2019 لكن أوضاعه المالية حاليًا لا ترشحه لإبرام صفقات كبيرة قريبًا.

وقال تشافي إنه يأمل في التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال الشهر الجاري.

لكنه قال للصحافيين ردًا على سؤال عن إمكانية السعي للتعاقد مع لاعبين مثل النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا أو مبابي لاعب سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا: "لا بد من الاعتماد على ما لدينا من لاعبين لأننا حاليًا لا يمكن أن نفكر في مثل هذه التعاقدات".

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مبابي يفاجئ ناصر الخليفي بتصريحات نارية بشأن مستقبله

كيليان مبابي

أثار مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الجدل حول مستقبله مع الفريق الفرنسي الكبير، حيث يقترب انتهاء عقده قريبًا.

تنتهي فترة عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، مما يمنحه الحق في التفاوض مع أندية أخرى والتوصل لاتفاق مبدئي إذا لم يفضل تمديد تعاقده الحالي.

هذا الوضع فتح أبواب الاهتمام للعديد من الأندية الأخرى، بما في ذلك ريال مدريد وليفربول، اللذين يتطلعان لضم مبابي نهاية الموسم الحالي.

بعد فوزهم ببطولة كأس السوبر الفرنسي أمس الأربعاء على حساب تولوز، أدلى مبابي بتصريحات لشبكة "ESPN"، حيث قال: "متحمس للغاية لهذا العام، هناك ألقاب نريد الفوز بها، وبالفعل حققنا أول ألقابنا".