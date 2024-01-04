نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024، والتي تضمنت أسماء مثيرة داخل المنظومة.

واثير الجدل حول خروج بعض الاسماء من القائمة أبرزها محمد عادل، ليحسم الاتحاد الدولي الأمر بالإعلان الرسمي.

محمد عادل وأمين عمر الاسماء البارزة

وضمن محمود عاشور ومحمد عادل استمرارهم في القائمة، وتصدر امين عمر كأحد العناصر القوية داخل المنظومة.

وجاءت القائمة حسب اعلان فيفا برئاسة السويسري جاني إنفانتينو كالاتي:

حكام الساحة

ابراهيم نورالدين _ محمد عادل _ امين عمر _ محمود البنا _ محمد معروف _ احمد الغندور _ محمود ناجي _ شاهندا المغربي _ نورا سمير.

حكام المساعدين

محمود أبوالرجال _ احمد حسام طه _ سمير جمال _ هاني عبدالفتاح _ يوسف البساطي _ احمد توفيق طلب _ سامي هلهل _ يارا عاطف _ جمالات احمد _ مني عطالله _ مي حسن.

حكام كرة الصالات

محمد حسن _ طارق سامي_ ميدو سلامة _ عاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية

هاني العراقي _ احمد نوفل _ ابراهيم محجوب _ خالد السيد.

حكام تقنية الفيديو

محمود عاشور_ محمود أبوالرجال _ طارق مجدي _ عمرو الشناوي _ حسام عزب _ وائل فرحان.