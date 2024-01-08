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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن قرار ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برحيل نجم الفريق إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات القادمة.

الخليفي يقرر رحيل نجم باريس إلى ريال مدريد

وأكد الصحفي الموثوق ماريو كورتيجانا أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان أخبروه أن هناك فرصة أكبر لرحيل اللاعب كيليان مبابي بدلا من بقائه.

ولا يزال نادي ريال مدريد الإسباني يواصل سعيه في عملية التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومنح نادي ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي مدة 15 يوم من أجل الرد على العرض الذي قدمه له في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وأخبر مسؤولي المرينجي بأنه سوف ينتقل إلى الملكي في بداية الموسم الجديد بعد إنتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

