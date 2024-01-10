نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة ميلان ضد أتالانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي الكرة الايطالية مباراة، ميلان وأتالانتا والتي تأتي ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس إيطاليا موسم 2023-2024.

ويدخل ميلان المباراة وهو متواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، حقق الانتصار في 12 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر 4 مواجهات.

أما أتالانتا، فيقع في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة حقق الانتصار في 9 مباريات بينما تعادل 3 مباريات وخسر في 7 مباريات.

عدد ألقاب ميلان في كأس إيطاليا

حقق ميلان اللقب 5 مرات، وجاء وصيفا برصيد 9 مرات في البطولة.

عدد أتالانتا في كأس إيطاليا

أما طرف الاخر فحقق اللقب مرة واحدة وجاء وصيفا مرتين في البطولة.

وشهدت اخر المواجهات في تاريخ الفريقان، فوز ميلان في 5 مباريات بينما فاز أتالانتا في 4 مباريات وتعادلا 6 مواجهات.

موعد مباراة أتالانتا في ربع نهائي الكأس

وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء، الحادي عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب جوزيبي مياتزا.

معلق مباراة ميلان أتالانتا في ربع نهائي الكأس

وأسندت مجموعة قناة أبو ظبي الرياضي، الناقل الحصري للمسابقة مهمة التعليق على المباراة للمعلق بلال علام.