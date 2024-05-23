نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في المغرب.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها وأغنيتها الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بتطبيق Instagram، صورا لها من احتفالها بعيد ميلادها وإصدار أول أغانيها "البدايات"، وعلقت: "المغاربة مليئون بالحب والمشاعر الطيبة".

بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها وأغنيتها الأولى



تتواجد بسمة بوسيل في وطنها، المغرب، لقضاء بعض الأوقات مع أسرتها، ومن بين صديقات بسمة بوسيل المتواجدات في الحفل كان الفنانة ميساء المغربي ومريم الأبيض.

أول أغنية رسمية لـ الفنانة بسمة بوسيل

ومن جانبه، طرحت بسمة بوسيل أول أغنية رسمية لها بعنوان "البدايات"، من إنتاج الفنان تامر حسني، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف، وإنتاج تامر حسني، وحكت بسمة كواليس العمل على الأغنية، كتبت: "على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول اغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة إنه يديهالي".

كلمات أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل





البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله، وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه، نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله، وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه، نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

آخر أعمال الفنانة بسمة بوسيل

وكان آخر أعمال الفنانة بسمة بوسيل هو تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.