الرياضة

عاجل.. أول قرار من جوميز بعد تعادل الزمالك أمام فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مواصلة التدريبات غدًا الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري.

الزمالك يستأنف غدًا تدريباته

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء الغد على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل  باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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