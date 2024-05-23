أفضل تمرين رياضي لخفض ضغط الدم

أفضل تمرين رياضي لخفض ضغط الدمينصح خبراء الصحة بضرورة ممارسة التمارين الرياضية للمساعدة في خفض ضغط الدم، ويلقون لمحة على أفضل التمارين المناسبة لهذه الحالة.

وأوضحوا أن التمارين الرياضية التي تتضمن الوضعيات الثابتة لشد العضلات (التمرين متساوي القياس)، مثل تمرين اللوح الخشبي (بلانك) ووضعية القرفصاء بالاستناد على الحائط، هي في الواقع أفضل طريقة لخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى تقديمها عددا من الفوائد الصحية، أهمها:

1. تحسين صحة القلب:

أظهر جيمي إدواردز، المحاضر في فسيولوجيا التمرين من جامعة شرق لندن، أن التمارين متساوية القياس تعمل على تحسين وظيفة وبنية وميكانيكا القلب، وصحة نظام الأوعية الدموية وأداء نظامنا العصبي اللاإرادي.

ويرجع السبب إلى الطبيعة الفريدة لتقلص العضلات الثابت، حيث يؤدي إلى ضغط الأوعية الدموية ومن ثم زيادة تدفق الدم بعد وقف التمرين.

2. تحسين صحة المفاصل:

تلعب العضلات دورا مهما في تقليل القوة الواقعة على أربطة المفاصل، من خلال المساعدة في تحقيق الاستقرار حول المفصل. وتظهر الأبحاث أن تدريب مجموعات عضلية معينة من خلال التمارين متساوية القياس، يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على أربطة معينة.

3. معالجة اختلال العضلات:

من الشائع أن تكون العضلات الموجودة على أحد جانبي جسمك أقوى من الأخرى. ويحدث هذا جزئيا بسبب تفضيلنا لاستخدام جانب واحد من الجسم على الجانب الآخر. ولكن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة وقد يؤثر أيضا على الأداء الرياضي.

وقد يساعد القيام بتمارين متساوية القياس في تقليل اختلافات القوة بين الأطراف.

4. تحسين الأداء:

تعتبر التمارين متساوية القياس فعالة في تحسين القوة في أوضاع ثابتة محددة، لأنها تنشط عضلات أو مجموعات عضلية محددة جدا.

ويمكن أداء التمارين متساوية القياس بشكل جيد في أي مكان، لأنها تستخدم وزن جسمك فقط لتحدي عضلاتك.

يُنصح أيضا باستشارة طبيب الرعاية الصحية قبل البدء بخطة التمرين الجديدة، للتأكد من أنها آمنة وفعالة.