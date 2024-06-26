أخبار اليمن : القوات المسلحة اليمنية : استهداف سفينة في البحر العربي

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المؤتمر نت - القوات المسلحة اليمنية : استهداف سفينة في البحر العربي
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دوت الخليج -
القوات المسلحة اليمنية : استهداف سفينة في البحر العربي
استهدفت القوات المسلحة سفينة إسرائيلية في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ MSC SARAH V) ) الإسرائيليةَ في البحرِ العربيِّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً.
وأعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ تنفيذَ هذه العمليةِ النوعية كانَ بالصاروخ الباليستيٍّ الجديدٍ الذي دخلَ الخدمةَ بعدَ الانتهاءِ وبنجاحٍ منَ العملياتِ التجريبية.
وأشار البيان إلى أن هذا الصاروخُ يتميز بالقدرةِ على إصابةِ الأهدافِ بشكلٍ دقيقٍ وعلى مسافاتٍ طويلةٍ كما أثبتتْ هذه العمليةُ ذلكَ.
وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أنها مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها العسكريةِ لتعزيزِ دورِها الجهاديِّ لإسنادِ المقاومةِ الفلسطينيةِ عسكرياً وللدفاعِ عنِ اليمنِ في مواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ البريطاني.
كما أكدت أن عملياتها لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ
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اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم